أول مباراة محتملة .. مصطفى محمد يواجه البرازيلي نيمار في الدوري الفرنسي

ويقترب المهاجم الإسباني بويان كركيتش من الانضمام إلى صفوف نادي سانت إتيان الفرنسي بعد انتهاء عقده نهاية الشهر الجاري مع نادي

مونتريال

امباكت

الكندي

في

صفقة

انتقال

حر وسجل اللاعب