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أخبار البلد

لهذا السبب.. زيادة سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء 65 جنيها، وذلك مقابل جميع الأماكن الخاصة داخل الحديقة مثل بيت الزواحف وحديقة الطفل وغيره، موضحا أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء بهذا السعر لأننا وجدنا بعض الزوار يرغبون فى أن يأتوا يوم الإجازة، فضلا عن الأفواج السياحية.


وأضاف أن تذكرة الحديقة مازالت بـ 5 جنيهات حتى الآن، متمنيا أن يزيد سعر التذكرة لزيادة الموارد، وبالتالى يمكن تطويرها بشكل جيد.


وعلق "رجائى"، خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، قائلا: "الـ 5 جنيهات قليلة جدا بالنسبة للخدمات والتطورات التى تشهدها الحديقة، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للأمن والنظافة".



وقال رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أن الحديقة شهدت تطورات كبيرة، منها المقاعد الخشبية لمنع ظاهرة الافتراش، وحديقة الطفل، بالإضافة إلى الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الزراعية فى تقليم الأشجار وتهذيبها.

ونوه الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة ، إلي أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ إن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض .





وأشار إلى أن لدينا معامل داخل الحديقة ، مؤكدا ان جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد أى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان .

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