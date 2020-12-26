وزير الزراعة يكشف سبب أزمة البطاطس الأخيرة وانخفاض سعرها.. فيديو

كشف السيد القصير وزير الزراعة، سبب أزمة البطاطس الأخيرة وانخفاض أسعارها بشكل كبير.





وقال السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دور وزارة الزراعة قائم على توفير منتج جيد وتفتح أسواق خارجية للتصدير، وفي بعض الأوقات تحدث زيادة في المعروض عن الطلب وهذا الأمر يحتاج إلى تنظيم مع جمعيات البطاطس".





وأضاف السيد القصير:" على المزارعين الالتزام بالمساحات المخصصة لزراعة البطاطس كل عام".





وتابع السيد القصير:" الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".