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أبرز قرارات الحكومة اليوم لمواجهة كورونا ..فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:49 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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داليا أحمد
كشف نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، موضحا أن أول إجراء تم اتخاذه ضد التهاون في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهو التطبيق الفوري لغرامة عدم الالتزام بالكمامة؛ اعتبارا من اليوم الأحد وهى 50 جنيهًا تدفع بشكل فورى.

وأوضح "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "الحياة"، أنه فى حالة عدم الدفع الفورى يحول الشخص فورا للنيابة العامة، مشيرا إلى أن الأماكن التى يتضمنها قرار رئيس الوزراء هي المصالح الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات العامة والنقل الجماعي والخاصة مثل المترو والأتوبيسات والميكروباص، وليس هناك أى التزام بارتداء الكمامة فى السيارات الخاصة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك عدم التزام من جانب بعض دور المناسبات سواء بإقامة العزاءات أو الأفراح، لافتًا إلى أنه بناءً على ذلك سيتم إيقاف صاحب الدور وإحالته للنيابة الإدارية، وإذا كانت عائدة للجمعيات سيتم تطبيق غرامة  4000 جنيه على مديرها.

تابع أنه بالنسبة إلى إقامة للأفراح مازال مسموحًا بها فى الأماكن المفتوحة، وإذا حدث أى تجاوز فى المطاعم أو مخالفات لقرارات رئيس الوزراء سيتم توقيع غرامة فورية 4000  وغلق لمدة أسبوع ، مضيفًا أنه فى حالة تكرار المخالفة  سيتم توقيع نفس الغرامية مرة ثانية والغلق مدة أطول.

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