طمعتيني لـ تامر حسني تريند رقم 3 على اليوتيوب .. فيديو

حققت أغنية "طمعتيني" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا واحتلت التريند رقم 3 بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".









تقول كلمات الأغنية: " إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ .. ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني .. كان نفسي إن إحنا نكمل كان بإيدنا كان قرارنا كان نفسي نبقى أكبر من الكِبر الي دمرنا .. كان نفسي مايكونش عادي إننا نبعد عن بعض عادي ‬.. كان نفسي وكنت متعشم يبقى فرحنا السنه دي".





‫وانا اللي قلت الدُنيا فَكِت تكشيرتها .. أنا اللي قلت اأن السعاده خدت تأشيرتها .. ‫مش هبقى لوحدي تاني و رجعت أسمع أغاني .. ‫وفجأه عملتي مش من هنا وانا هنا سبتيني لوحدي أعاني .. ‫ظهَرت في حياتي واحده تانيه في كيميا بينها وبيني".



