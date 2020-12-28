نائب يطالب المحافظين بتيسير توصيل الغاز الطبيعي للعقارات

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية بالقضايا والملفات المهمة التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.





وطالب " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم من المحافظين الاسراع فى التنفيذ الفورى لتكليفات مجلس المحافطين بتوصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع مع ازالة كافة المعوقات واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وتنفيذ إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات.





كما طالب الدكتور سعيد حساسين بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات وتوفير أماكن لتجميع هذه السيارات على مستوى المحافظات من خلال التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمحافظين في هذا الشأن.





واشاد بهذه المبادرة هو لتغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة خاصة أن مصر أصبحت تنتج الغاز الطبيعي بوفرة.