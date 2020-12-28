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ديني

وزير الأوقاف يكشف لـ صدى البلد أمنيته في العام الجديد 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:01 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أيام وينقضي عام 2020 بحلوه ومره ويحل علينا عام جديد ينتظره الجميع بفارغ الصبر بعد عام مليئ بالأحداث التي اثارت الخوف والغضب بل وأبكت البعض إما بسبب المرض أو الوفاة والسبب في ذلك ظهور فيروس كورونا الذي مازال مستمرا بل ويتطور ويأهذ اشكالا اكثر انتشارا وتكاثر سائلين الله ان يرفع عنا هذا الوباء وان يكون العام المقبل عام خير وبركة . 

توجهنا الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمعرفة ما يتمناه في العام المقبل والذي اكد في تصريح خاص ،أنه يتمنى أن يكون عام أمن وأمان وخير وبركة لمصر وأهلها وأن يرفع الله بلاء فيروس كورونا عن العالم أجمع .

وأضاف جمعة أما امنيتي على مستوى العمل كل أملي تحقيق ما أطمح إليه في مجالي الدعوة والأوقاف وأن نرى الفهم والوعي والوسطية ثقافة الخاصة والعامة ، ويعم الحب  والمودة بين الجميع حتى نستطيع العبور بوطننا الى بر الأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

من ناحية أخرى  طالبت وزارة الأوقاف أئمتها وجميع العاملين بها التأكيد على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف ، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة .

ونبهت الوزارة بشدة على عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها ، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد .
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