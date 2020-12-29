البلع المؤلم.. الأسباب والأعراض والمضاعفات والتشخيص

البلع المؤلم شائع نسبيًا، ويرجع للعديد من الأسباب، بشكل عام ، تعتبر صعوبة البلع مع الألم من أعراض العدوى أو رد الفعل التحسسي. راجع طبيبك إذا كان الألم شديدًا أو إذا كان يتعارض مع الأكل أو الشرب أو التنفس.

أسباب البلع المؤلم

أكثر أسباب البلع المؤلم شيوعًا هي:

و نزلات البرد

و الانفلونزا

سعال مزمن

عدوى الحلق ، مثل التهاب الحلق

حمض ارتجاع

التهاب اللوزتين

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لألم البلع ما يلي:

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة

إصابة في الحلق

و عدوى الأذن

ابتلاع حبوب كبيرة

ابتلاع الطعام المسنن بشكل غير صحيح ، مثل الرقائق أو البسكويت

في حالات نادرة ، يمكن أن يشير البلع المؤلم إلى أنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان المريء .

ما هي المضاعفات المحتملة للبلع المؤلم ؟

يمكن أن تؤدي الحالات التي تسبب البلع المؤلم إلى مضاعفات مثل:

التهابات الصدر

تفاقم الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية

فقدان التذوق ، والذي قد يكون مؤقتًا أو دائمًا

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة ، مما قد يجعل من الصعب قلب رأسك أو إمالة رأسك للخلف

الأعراض الأخرى التي قد تحدث إذا كنت مصابًا بعدوى

قد تواجه الأعراض التالية إلى جانب البلع المؤلم إذا كنت مصابًا بعدوى:

وحمى

قشعريرة

والصداع

سعال جاف

التعرق

اللوزتين الحمراء الملتهبة

متى تتصل بطبيبك

اتصل بطبيب الأطفال إذا عانوا من الأعراض التالية مع البلع المؤلم:

صعوبة في التنفس

مشاكل في البلع

كمية غير عادية أو كبيرة من سيلان اللعاب

انتفاخ في الحلق

اذهب إلى المستشفى على الفور إذا كنت بالغًا وواجهت الأعراض التالية:

صعوبة في فتح فمك

مشاكل في البلع

ألم الحلق الشديد الذي يزداد سوءًا

صعوبة في التنفس

حدد موعدًا مع طبيبك إذا حدث البلع المؤلم مع أي مما يلي:

الدم عند السعال

الأعراض التي تستمر لمدة أسبوع أو أكثر

و صوت أجش أن يستمر لفترة أطول من أسبوعين

الم المفاصل

و تورم في عنقك

و الطفح الجلدي

اتصل بطبيبك دائمًا إذا كنت تعاني من أي أعراض أخرى تقلقك.

تشخيص سبب ألم البلع

عند زيارة طبيبك ، تأكد من ذكر كل الأعراض التي تعاني منها. يجب عليك أيضًا إخبارهم إذا كانت هناك أي أعراض جديدة أو تزداد سوءًا. سيساعد وصف جميع الأعراض طبيبك على تحديد سبب الألم.

إذا لم يكن الفحص البدني كافيًا لتحديد التشخيص ، فقد يطلب طبيبك اختبارات معينة ، مثل ما يلي:

يقيس اختبار الدم المسمى تعداد الدم الكامل كمية الأنواع المختلفة من خلايا الدم في الجسم. يمكن أن تساعد النتائج طبيبك في تحديد ما إذا كان جسمك يقاوم عدوى ناجمة عن فيروس أو بكتيريا.

التصوير بالرنين المغناطيسي و CT يمكن المسح تنتج صورا مفصلة من الحلق، مما يسمح الطبيب للتحقق من أي تشوهات. يمكن أيضًا استخدام اختبارات التصوير هذه للكشف عن وجود أورام في الحلق.

A ثقافة الحلق مسحة تتضمن أخذ عينة من المخاط من الجزء الخلفي من الحلق. يمكن لهذا الاختبار التحقق من وجود أنواع معينة من الكائنات الحية في الحلق والتي يمكن أن تسبب العدوى.

A ثقافة البلغم تتكون من الحصول على عينة من البلغم، أو البلغم، واختبار ذلك لوجود بعض الكائنات الحية. يمكن أن يساعد هذا الاختبار البسيط غير المؤلم طبيبك على تحديد ما إذا كانت العدوى تسبب ألم البلع.

اختبار ابتلاع الباريوم

يتضمن اختبار ابتلاع الباريوم سلسلة من الأشعة السينية للمريء. تحصل على الأشعة السينية بعد ابتلاع سائل خاص يحتوي على عنصر غير ضار يسمى الباريوم.

يغطي الباريوم المريء مؤقتًا ويظهر في الأشعة السينية ، مما يسمح لطبيبك بتتبع مسار طعامك. يمكن أن يُظهر اختبار ابتلاع الباريوم لطبيبك ما إذا كان الطعام ينتقل من فمك إلى معدتك بشكل صحيح.

مصدر المعلومات موقع هيلثي لاين.