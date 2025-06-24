تعرف على مستجدات ملفات التصالح والمتغيرات المكانية بدمياط

شارك اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بالاجتماع المُنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

جاء ذلك لمتابعة التنسيقات الخاصة باجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات ادارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات بما يساهم في تحسين مستوي الادارة المتكاملة فى المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات الغير قانونية والتي يتابعها عبر تقارير دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.