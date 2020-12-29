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مرأة

بعد جلسة الكيماوي.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الساخن

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:28 م
جلسة كيماوي
جلسة كيماوي
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حياة عبد العزيز
يشعر مرضى السرطان والأورام بالتعب الشديد بعد جلسة العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وكشف بحث جديد، أن شرب كوب من اليانسون بعد تناول جلسة العلاج الكيماوي يساعد في تخفيف الإرهاق والتعب.

ووفقا لموقع "novosti"، أن اليانسون يحفز إفراز العصائر والإنزيمات الضرورية لعملية الهضم الجيدة، كما يستخدم أيضًا لتحسين الشهية الضعيفة.

وأفاد الخبراء وفقا للبحث، يستخدمه الطب التقليدي لخفض درجة الحرارة وضد الحمى، ويعالج أيضًا فقر الدم، وتحسين وظائف الكبد، وخاصة "الدهون"، وإفراز الصفراء.

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وستحصل على النتيجة من خلال صب كوبين من الماء المغلي على حبوب اليانسون، ثم غطي الطبق واتركيه لمدة 15 دقيقة، يصفى ويشرب مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم قبل نصف ساعة من وجبات الطعام.





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