منها الفصيلة الكرنبية.. التغذية الصحية لمرضى السرطان

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ الأطعمة التي تساعد في الوقاية من المرض السرطان.





الأغذية الغنية بمضادات الأورام

1- الفصيلة الكرنبية

الكرنب والقرنبيط والبروكلي والفجل واللفت والملفوف الأحمر ويُنصح بتناولها مرة أو مرتين أسبوعيا، والأفضل تناولها خلال وجبة الغداء عن العشاء، وكلما قل طهيها احتفظت بخصائصها الغذائية.

2- الثوم والبصل ويُنصح بتناولهما عدة مرات يوميا.

3- الخضراوات ذات اللون المائل للحمرة

كالبندورة والجزر والقرع والشمندر، ويُنصح بتناولها يوميا مع الأخذ في الاعتبار بمستويات السكر بها، ولهذا يجدر خلطها بالخضراوات الخضراء إذا طهيت أو أكلت نيئة.

4- الحمضيات

البرتقال واليوسفي والليمون والبوملي والكيوي والأناناس وتعد فواكه مثالية لبدء اليوم.

5- الخضراوات الخضراء

الخس والسبانخ والملفوف يُنصح بتناولها مرة يوميا على الأقل. والأفضل أن تؤكل نيئة، كما يمكن تناولها مسلوقة أو مطهية على البخار، نظرا لأنها حساسة للغاية للحرارة، ومن الأفضل سلقها في كمية قليلة من الماء مع بضع قطرات من الليمون وإبقاء وعاء الطهي مغلقا، كي نحافظ على خصائصها.

6- الفواكه ذات اللون المائل للحمرة

الفريز والديس الأحمر والرمان والكرز والتوت والبطيخ يجدر بنا تناولها يوميا

8- الأسماك

السلمون والتونة والسردين

يُفضل تناولها طازجة، ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا، وطهيها في الفرن أو على المشواة أو بالبخار مع تجنب إضافة زيت لها، مع إضافة الليمون الذي يساعد على امتصاص هذه الدهون الصحية.

9- اللين

تنصح بتناول وحدتين أو ثلاث وحدات من منتجات الألبان يوميا، والأفضل في الإفطار أو الوجبة الخفيفة.

10- زيت الزيتون

من الأفضل استخدامه نيئا، ثلاث إلى خمس ملاعق في اليوم. وينبغي الحذر من الزيت المقلي أو المعاد استخدامه عدة مرات، لأنه يمكن أن يكون مسرطنا.

يجب تجنب

- السكريات المكررة، المعجنات والحلويات

- الملح لا تسرف في استخدام الملح،

- اللحوم الحمراء يجب ألا يزيد تناولها عن مرة أسبوعيا

- الأطعمة المدخنة







