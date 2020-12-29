هل الغثيان من أعراض فيروس كورونا ؟ .. دراسة تجيب

غالبًا ما يكون هذا النوع من الغثيان مصحوبًا بالإسهال والقيء.

التهابات الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي هما السببان الأكثر شيوعًا للغثيان الحاد، و

ووفقا لموقع "express"، إذا كان الغثيان مصحوبًا بصداع وارتفاع في درجة الحرارة ، فمن المرجح أن تكون مصابًا بعدوى مثل الأنفلونزا.





إذا كنت تعاني من صداع وحساسية للضوء والصوت في نفس الوقت الذي تشعر فيه بالمرض، فقد تكون مصابًا بالصداع النصفي.