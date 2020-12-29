هل الغثيان من أعراض فيروس كورونا ؟ .. دراسة تجيب

الغثيان هو الشعور بعدم الراحة أو عدم الارتياح في الصدر أو الجزء العلوي من البطن أو مؤخرة الحلق، ولكن هل الغثيان من أعراض مرض كوفيد 19؟
الغثيان هو عرض غير محدد له العديد من الأسباب المحتملة، والتهابات الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي هما السببان الأكثر شيوعًا للغثيان الحاد، وغالبًا ما يكون هذا النوع من الغثيان مصحوبًا بالإسهال والقيء.
ووفقا لموقع "express"، إذا كان الغثيان مصحوبًا بصداع وارتفاع في درجة الحرارة ، فمن المرجح أن تكون مصابًا بعدوى مثل الأنفلونزا.
إذا كنت تعاني من صداع وحساسية للضوء والصوت في نفس الوقت الذي تشعر فيه بالمرض، فقد تكون مصابًا بالصداع النصفي.
الغثيان المصاحب للحموضة أو الانتفاخ بعد تناول الطعام يمكن أن يكون سببه الارتجاع الحمضي.
إذا شعرت بالدوار والغثيان، فقد تكون مصابًا بالتهاب تيه الأذن أو الدوار.
أحيانًا يكون الغثيان أحد الأعراض الجانبية لدواء تتناولينه مثل العلاج الكيميائي، أو قد يكون علامة على غثيان الصباح في بداية الحمل.
الأسباب الشائعة الأخرى للغثيان هي التهاب المعدة والأمعاء واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى ودوار الحركة والإغماء وانخفاض نسبة السكر في الدم وقلة النوم، ويحدث الغثيان أحيانًا بسبب الاشمئزاز والاكتئاب.
الغثيان ليس من أكثر أعراض كوفيد شيوعًا، لكنه شوهد في كثير من الحالات.
وفقًا لمايو كلينك: "قد يتسبب فيروس Covid-19 في أعراض معدية معوية خفيفة، بما في ذلك فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال، قد تستمر هذه الأعراض ليوم واحد فقط.
ويعاني بعض الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا Covid-19 من الإسهال والغثيان قبل الإصابة بالحمى وأعراض الجهاز التنفسي.
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نظرت دراسة من جامعة ستانفورد في السجلات الطبية لـ 116 شخصًا ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا Covid-19.
وأفادت التقارير الطبية، أن يعاني ما يقرب من الثلث من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الغثيان وفقدان الشهية والقيء أو الإسهال.