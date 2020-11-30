بدون أدوية .. تخلصي من الغثيان والقيء في لمح البصر



- حاول إرخاء عضلاتك



قد يساعد إرخاء عضلاتك في تخفيف الغثيان وتعرف إحدى التقنيات التي استخدمها الأشخاص لتحقيق هذا التأثير باسم استرخاء العضلات التدريجي (PMR). يتطلب من الأفراد شد وإرخاء عضلاتهم في تسلسل مستمر كوسيلة لتحقيق الاسترخاء الجسدي والعقلي.



في إحدى الدراسات ، تم إعطاء مجموعة من مرضى العلاج الكيميائي تدليكًا لأسفل الذراع أو أسفل الساق لمدة 20 دقيقة أثناء علاجهم.



بالمقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوا تدليكًا ، كان المشاركون الذين تم تدليكهم أقل عرضة للإصابة بالغثيان بعد ذلك بنسبة 24٪ تقريبًا .



- تناول مكمل فيتامين ب 6



يوصى بفيتامين B6 بشكل متزايد كعلاج بديل للنساء الحوامل اللواتي يفضلن تجنب الأدوية المضادة للغثيان.



تشير العديد من الدراسات إلى أن مكملات فيتامين ب 6 ، المعروفة أيضًا باسم البيريدوكسين ، تنجح في تقليل الغثيان أثناء الحمل



لهذا السبب ، يقترح العديد من الخبراء تناول مكملات فيتامين ب 6 أثناء الحمل كعلاج أولي ضد الغثيان الخفيف



تعتبر جرعات فيتامين ب 6 التي تصل إلى 200 ملغ يوميًا آمنة بشكل عام أثناء الحمل ولا ينتج عنها أي آثار جانبية تقريبًا. لذلك ، قد يكون هذا العلاج البديل يستحق المحاولة



تجنب الأطعمة الحارة أو الدهنية:



قد يؤدي اتباع نظام غذائي لطيف يتكون من أطعمة مثل الموز أو الأرز أو التفاح أو البسكويت أو البطاطس المخبوزة إلى تخفيف الغثيان وتقليل احتمالية اضطراب المعدة.



أضف البروتين إلى وجباتك:



قد تقاوم الوجبات الغنية بالبروتين الغثيان بشكل أفضل من الوجبات الغنية بالدهون أو الكربوهيدرات



تجنب الوجبات الكبيرة:



قد يساعد اختيار وجبات أصغر وأكثر تكرارًا عندما تشعر بالغثيان على تقليل الأعراض.



ابق جالسا بعد تناول الطعام:



من المرجح أن يعاني بعض الأشخاص من الارتجاع أو الشعور بالغثيان إذا استلقوا في غضون 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول الوجبة.



تجنب الشرب مع الوجبات:



قد يؤدي شرب أي سوائل مع الوجبات إلى زيادة الشعور بالامتلاء ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الغثيان لدى بعض الأفراد.



حافظ على رطوبتك:

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم الغثيان. إذا كان الغثيان مصحوبًا بالتقيؤ ، فاستبدل السوائل المفقودة بالسوائل الغنية بالكهرباء مثل المياه المعدنية المسطحة أو مرق الخضار أو المشروبات الرياضية.



تجنب الروائح القوية:



فهذه قد تؤدي إلى تفاقم الغثيان ، خاصة أثناء الحمل.



تجنب مكملات الحديد:

يجب على النساء الحوامل اللواتي لديهن مستويات طبيعية من الحديد تجنب تناول مكملات الحديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الشعور بالغثيان.



علاج الغثيان





تستخدم الأدوية المضادة للغثيان بشكل شائع للمساعدة في تخفيفه. لسوء الحظ ، يمكن أن يكون لهذه الأدوية آثار جانبية سلبية ، بما في ذلك النعاس.



إليك علاجًات منزليًة تساعدك على التخلص من الغثيان دون استخدام الأدوية.



مسحوق الشمر: قد يقلل من أعراض الدورة الشهرية ، بما في ذلك الغثيان ، ويساعد النساء على تجربة فترات أقصر.







القرفة: قد تقلل من حدة الغثيان الذي تعاني منه المرأة أثناء الحيض.







الكمون: قد يساعد في تحسين الأعراض مثل آلام البطن والغثيان والإمساك والإسهال لدى الأفراد الذين يعانون من القولون العصبي

المراجع ..





وبعد تحديد سببوالقيء، هناك أدوية موصوفة يمكن أن يصفها لك طبيبك إذا لم تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها: