بـ 3 حيل سحرية.. تخلصى من الشعور بالغثيان في دقائق

يعاني معظم الأشخاص من الغثيان من وقت لآخر، وخاصةً أثناء الحمل والسفر، كما الغثيان يعطي شعورًا مزعجًا في المعدة ويجعلك تشعر بأنك على وشك التقيؤ.
وفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق البسيطة التى تساعد فى التخلص من الشعور بالغثيان.
- الزنجبيل
الزنجبيل علاج منزلي يستخدم على نطاق واسع لإدارة الغثيان، أظهرت الدراسات أن الزنجبيل فعال جدًا في علاج الغثيان الناتج عن الحمل والعلاج الكيميائي المستهلكة سواء نيئة أو مطبوخة، والزنجبيل يمكن إدارة أعراض الغثيان.
- القرفة
وجدت دراسة نشرت في مجلة الهلال الأحمر الإيرانية الطبية أن القرفة لديها القدرة على الحد من الغثيان الناجم عن آلام الدورة الشهرية، أضف عود قرفة في كوب من الماء واحتفظ به طوال الليل. اشربه كلما شعرت بالغثيان.
- النعناع
النعناع له تأثير مهدئ ومخدر على المعدة ويساعد على إرخاء عضلات المعدة، ووجدت دراسة أن الروائح النعناع مفيدة لعلاج الغثيان عند النساء بعد الولادة القيصرية.