AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 3 حيل سحرية.. تخلصى من الشعور بالغثيان في دقائق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:44 م
الشعور بالغثيان
الشعور بالغثيان
Advertisements
نهى هجرس
يعاني معظم الأشخاص من الغثيان من وقت لآخر، وخاصةً أثناء الحمل والسفر، كما الغثيان يعطي شعورًا مزعجًا في المعدة ويجعلك تشعر بأنك على وشك التقيؤ.

وفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق البسيطة التى تساعد فى التخلص من الشعور بالغثيان.

- الزنجبيل 
الزنجبيل علاج منزلي يستخدم على نطاق واسع لإدارة الغثيان، أظهرت الدراسات أن الزنجبيل فعال جدًا في علاج الغثيان الناتج عن الحمل والعلاج الكيميائي المستهلكة سواء نيئة أو مطبوخة، والزنجبيل يمكن إدارة أعراض الغثيان.


- القرفة 
وجدت دراسة نشرت في مجلة الهلال الأحمر الإيرانية الطبية أن القرفة لديها القدرة على الحد من الغثيان الناجم عن آلام الدورة الشهرية، أضف عود قرفة في كوب من الماء واحتفظ به طوال الليل. اشربه كلما شعرت بالغثيان.



- النعناع 
النعناع له تأثير مهدئ ومخدر على المعدة ويساعد على إرخاء عضلات المعدة، ووجدت دراسة أن الروائح النعناع مفيدة لعلاج الغثيان عند النساء بعد الولادة القيصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج الإسهال الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

فوائد الزنجبيل للرجال والنساء.. يحمي من الإصابة بهذه الأمراض

بـ جنيه واحد.. وصفة سحرية تخلصك من الكحة

علاجات سريعة للتخلص من الصداع

ترشيحاتنا

ضبط منظمين لمسيرة قبل بدء حظر التجوال احتفالا بشهر رمضان بالإسكندرية

الصحة: ارتفاع عدد حلات الشفاء من كورونا إلى 1075

أعراض مفاجئة لفيروس كورونا تظهر على كبار السن.. انتبه إليها

أيوا عارفين.. عصام كاريكا يفضح مقالب رامز جلال وهاني رمزي

بلطجية يقتحمون متجرا بأسلحة بيضاء ويرهبون الزبائن

عداد كورونا .. الصحة: تسجيل 4092 حالة بفيروس كورونا.. 294 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 حيل سحرية.. تخلصى من الشعور بالغثيان في دقائق

هنخس في رمضان .. طريقة تطبيق دايت الليمون والكمون لحرق الدهون

عادة تسبب السرطان.. احذري وضع الفحم في الكفتة عند "الشوي"