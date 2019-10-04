يصيب السيدات في الشهور الأولى من الحمل.. معلومات صادمة عن الغثيان الصباحي

تشعر المرأة الحامل في بداية فترة حملها بمجموعة من الأعراض، والتي يمكن ان يجتمع عليها معظم السيدات، الا ان البعض الاخر لا يشعرون غالبا بهذه الاعراض، وتعرف هذه الأعراض باسم الغثيان الصباحي.



يتم تعريف الغثيان الصباحي باسم gravidarum Hyperemesis (HG)، وأبرز أعراض الغثيان الصباحي، ومن مسماه تعرف بأن المرأة الحامل، تشعر بالغثيان الشديد، والقيء أثناء الحمل، وهو ما يتسبب في فقدان شديد للوزن.



ومن المشاهير الذين كانوا أصيبوا بالغثيان الصباحي، وقاموا بالإعلان عن معانتهم، هم: دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، والممثلة كيم كارداشيان، واختها كورتني كارداشيان، والمطربة ديبرا ميسينغ، والممثلة كيلي كلاركسون، تيا موري، توري هجاء.



ويصيب الغثيان الصباحي ما يصل إلى ٢% من النساء الحوامل، وتظهر أعراض الغثيان الصباحي لدى المرأة الحامل عادة ما بين الأسبوعين الرابع والسادس، وحتى الاسبوع الـ 9 ويمكن ان تصل الى الاسبوع ال 13 من الحمل.



ويمكن ل 20% من المصابين بأعراض الغثيان الصباحي ان يشعرون بتحسن كبير وراحة في المراحل الأخير من الحمل، بخلاف الغثيان الصباحي ، يمكن ان يصاب حوالي 80% من النساء الحوامل جفافًا شديدًا ويمنعهم من تناول الطعام تماما.



اما عن الاعراض التي يمكن ان يتسبب بها إصابة السيدات الحوامل بالغثيان الصباحي، وفقا لما جاء في موقع"مايو كلينك" الطبي، تشمل أعراض الغثيان الصباحي، ما يلي:



- فقدان خمسة في المئة أو أكثر من وزنها في بداية الجمل.



- احتباس في البول.



- الصداع.



- ارتباك.



- إغماء.



- التعب الشديد.



- فقدان مرونة الجلد.



- سرعة معدل ضربات القلب .



وتتطلب بعض حالات الغثيان الصباحي بين الحوامل الدخول إلى المستشفى، حيث يمكن للمرأة الحصول على السوائل الوريدية والتغذية عن طريق المحاليل، كان يعتقد الأطباء ان سبب الغثيان الصباحي عند النساء الحوامل هو بسبب هرمون النمو ، إلا أن الأبحاث التي اجريت مؤخرا اكدت أنه قد يكون بسبب الاختلافات الوراثية.