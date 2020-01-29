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مرأة

للحامل.. 6 نصائح للتخفيف من حدة الغثيان

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:21 م
حامل
حامل
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آلاء حسن
قدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح المجربة للتخفيف من حدة الغثيان لدى الحامل:

- تناول 4-5 وجبات خفيفة خلال النهار بدلًا من ثلاث كبيرة.

- تناول وجبة الفطور حتى ولو كان ذلك مزعجًا، فالمعدة الخالية تزيد من حدة الغثيان.

- تناول قطعة من الكعك أو الخبز او بسكويت مملح قليلا قبل النهوض من السرير للتخفيف من الشعور بالغثيان وبعدها تناولي الفطور.

- تساعد النشويات كثيرًا في الحد من الغثيان، تناولي قليلا من الأرز أو البطاطا المسلوقة في الوجبات الأساسية وقليلا من الخبز المحمص بين الوجبات كمصدر طاقة.

- المعروف عن البهارات والدهنيات والأطعمة المقلية والأطباق الغنية بالسمنة والزبدة تزيد من الشعور بالغثيان فمن الأفضل تجنبها.

- رائحة الليمون الحامض تخفف من الشعور بالغثيان ويمكن استنشاقه أو إضافته للسلطة فهو يخفف مشاكل الغثيان خلال الحمل.

- استبدلي الطعام الذي يزعجك بنوع آخر، مثلًا الدجاج أو السمك بدل اللحم اذا كنت تنزعجين منه، واللبن بدل الجبن.
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