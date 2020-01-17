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مرأة

أعراض فقر الدم عند الحامل.. مصدر قلق على الأم والجنين

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:00 م
اعراض فقر الدم عند
اعراض فقر الدم عند الحامل
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أسماء عبد الحفيظ
فقر الدم هو حالة طبية لا توجد فيها خلايا دم حمراء صحية كافية لنقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم ، عندما لا تتلقى الأنسجة كمية كافية من الأكسجين ، تتأثر العديد من الأعضاء والوظائف ،و يعد فقر الدم أثناء الحمل مصدر قلق بشكل خاص .

النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم بسبب الكمية الزائدة من الدم التي ينتجها الجسم للمساعدة في توفير المواد الغذائية للطفل ،لذلك على كل حامل تعاني من هذه الأعراض أن تتوجه للطبيب فورا إذا كانت تعاني من فقر الدم وفقا لما نشره موقع " بولد سكاى.

خلال فترة الحمل غالبًا ما تتعرض الحامل إلى الأنيميا، أو فقر الدم بسبب قلة كريات الدم الحمراء الحاملة للأوكسجين. يعد فقر الدم أثناء الحمل مصدر قلق، لأنه يرتبط بانخفاض الوزن عند الولادة وحدوث الولادات المبكرة.

أعراض فقر الدم أثناء الحمل:
يمكن أن تكون أعراض فقر الدم أثناء الحمل خفيفة في البداية وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد ، ومع ذلك ، مع تقدم الحمل ، ستزداد الأعراض سوءًا. من المهم أيضًا ملاحظة أن بعض الأعراض قد تكون ناتجة عن سبب مختلف بخلاف فقر الدم ، لذلك من الأفضل التحدث مع طبيبك.

بعض الأعراض الشائعة لفقر الدم هي:

ضعف أو تعب
دوخة
ضيق في التنفس
نبضات سريعة أو غير منتظمة
ألم في الصدر
البشرة الشاحبة والشفتين والأظافر
اليدين والقدمين الباردة
صعوبة في التركيز
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