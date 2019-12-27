للمرأة الحامل.. 10 نصائح للسيدات قبل الولادة

تحتاج كل سيدة علي وشك الولادة الي النصائح اللازمة لصحة افضل، وقدم الصيدلي مروان سالم النصائح اللازمة للام الحامل قبل ولادتها وهي :





١.لابد من تحضير ثدى الام للرضاعة قبل الولادة عن طريق أسهل وارخص كريم وهو البانثينول بدهان الحلمات الصغيرة الغائرة وإبرازها للخارج بالمساج وبكدة هنضمن انشاء اللة رضاعة طبيعية وبكدة هنكون حققنا اول خطوة في التغذية السليمة

٢ لابد من تناول جرعات الكالسيوم والحديد والأوميجا٣ للأم الحامل وخصوصا في الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن ملحوظة نبعد الكالسيوم عن الحديد.





٣ عند الولادة طبعا هنبدأ بالرضاعة الطبيعية وننسي خالص أننا عندنا طريقة أخرى للرضاعة

٣ مبدئيا الأم اللى بترضع هتزود المية ثم المية ثم المياه علشان يكون اللبن كافي للطفل

٤ لو تعزر خروج اللبن ممكن استخدام الشفاط اليدوى أو الكهربائي

٥ هيبدأ الطفل بعد ٤ شهور في تناول الفى دروب او فيتامين د لأنه بيساعد على ترسيب الكالسيوم وبناء عظام قوية

٦ بعد الشهر الرابع لابد من إدخال صنف واحد من الفاكهة المسلوقة والتجربة لمدة ٣ أيام بعدها إدخال صنف آخر

٧ تبدأ جرعات الحديد النقط بعد الشهر الرابع وهنا عنصر الحديد مهم لعدم الاصابة بالانيميا ولاكتمال المخ حيث أنه مهم جدا في تكوين المخ في أول سنتين وهيساعد على زيادة القدرات العقلية للطفل

٨ ممنوع منعا باتا أ ي منتجات او البان بقري او جاموسي لأنه يؤدى إلى الانيميا ونزيف بالمعدة

٩ الابتعاد عن القمح لاحتوائه على بروتين الجلوتين