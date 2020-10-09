5 علاجات منزلية للتخلص من الدوار والدوخة

إن الدوار ليس مرضًا ، ولكنه عرض، يتميز بإحساس أنك أو بيئتك تتحرك أو تدور أو تسقط أو تميل على الرغم من عدم وجود حركة فعلية عادة ، يكون الدوار مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء وفقدان التوازن وطنين الأذن (رنين في الأذنين) وفقدان السمع المؤقت أو الشعور بالامتلاء في الأذن.





قد يحدث الدوار بسبب اضطراب في جزيئات الكالسيوم التي تسمى حصى الأذن في القنوات نصف الدائرية لمتاهة الأذن الداخلية. يُطلق على هذا الشكل من الدوار اسم دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV) ، وهو أكثر شيوعًا بين كبار السن.





تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الدوار التهاب في بنية الأذن الداخلية يسمى المتاهة ، ومرض مينيير (مرض الأذن الداخلية) ، التهاب العصب الدهليزي (التهاب العصب الدهليزي بسبب عدوى فيروسية في الأذن) وإصابة في الرأس والصداع النصفي.





قد ينتج الدوار أيضًا عن مشاكل في الدماغ أو الأعصاب أو من الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، وفي بعض الأحيان يتحسن الدوار من تلقاء نفسه بمرور الوقت ، ولكنه قد يتطلب علاجًا من قبل أخصائي أو حتى جراحة في بعض الحالات.





هناك أيضًا العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في التخلص من الدوار. ومع ذلك ، استشر طبيبك قبل تجربة هذه العلاجات.



