بـ5 حيل مجربة تخلصى من الغثيان أو القيء

الغثيان.

أسسباب عديدة لشعورك ب الغثيان أو القيء إليك علاجات بسيطة ومنزلية للغثيان يمكنك تجربتها وفقا لموقع webmd تساعد على علاج

إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع " webmed "



1. الزنجبيل

يستخدم لعلاج الغثيان فهو يعمل بطريقة مشابهة للأدوية المضادة للغثيان تتفق العديد من الدراسات على أن الزنجبيل فعال في تقليل الغثيان

على سبيل المثال



تشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل فعال مثل بعض الأدوية الموصوفة ، مع آثار جانبية سلبية أقل



استخدام الزنجبيل آمن لمعظم الناس. ومع ذلك ، قد تحتاج إلى الحد من تناول الزنجبيل إذا كنت عرضة لانخفاض ضغط الدم أو انخفاض السكر في الدم ، أو إذا كنت تتناول مميعات الدم



2. النعناع



النعناع هو بديل آخر من المحتمل أن يساعد في تقليل الغثيان

في دراسة أخرى ، كان العلاج العطري بالنعناع فعالًا في تقليل الغثيان في 57٪ من الحالات



في دراسة ثالثة ، أدى استخدام جهاز استنشاق يحتوي على زيت النعناع في بداية الغثيان إلى تقليل الأعراض - في غضون دقيقتين من العلاج - في 44٪ من الحالات





3. الإبر



الوخز بالإبر والعلاج بالابر طريقتان تستخدمان بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي لعلاج الغثيان والقيء.



أثناء الوخز بالإبر ، يتم إدخال إبر رفيعة في نقاط محددة في الجسم. يهدف العلاج بالضغط إلى تحفيز نفس نقاط الجسم ، ولكنه يستخدم الضغط بدلًا من الإبر للقيام بذلك.



تحفز كلتا الطريقتين الألياف العصبية ، التي تنقل الإشارات إلى الدماغ والحبل الشوكي. يُعتقد أن هذه الإشارات لديها القدرة على تقليل الغثيان



على سبيل المثال ، تشير مراجعتان حديثتان إلى أن الوخز بالإبر والعلاج بالابر يقللان من خطر الإصابة بالغثيان بعد العملية بنسبة 28-75٪





4.الليمون

روائح الحمضيات ، مثل تلك الموجودة في شرائح الليمون الطازج ، في تقليل الغثيان لدى النساء الحوامل.



في إحدى الدراسات ، تم توجيه مجموعة من 100 امرأة حامل لاستنشاق زيت الليمون أو اللوز الأساسي بمجرد شعورهن بالغثيان.



في نهاية الدراسة التي استمرت 4 أيام ، صنف أولئك في مجموعة الليمون غثيانهم بنسبة تصل إلى 9٪ أقل من أولئك الذين تناولوا العلاج الوهمي بزيت اللوز



قد يعمل تقطيع الليمون أو خدش قشرته بطريقة مماثلة لأنه يساعد في إطلاق زيوتها الأساسية في الهواء. قد تكون زجاجة زيت الليمون العطري بديلًا عمليًا للاستخدام عندما تكون بعيدًا عن المنزل.





5 .البهارات

العديد من التوابل هي علاجات منزلية شائعة يوصى بها غالبًا لمكافحة الغثيان،



مسحوق الشمر: قد يقلل من أعراض الدورة الشهرية ، بما في ذلك الغثيان ، ويساعد النساء على تجربة فترات أقصر.

العديد من التوابل هي علاجات منزلية شائعة يوصى بها غالبًا لمكافحةمسحوق الشمر: قد يقلل من أعراض الدورة الشهرية ، بما في ذلك الغثيان ، ويساعد النساء على تجربة فترات أقصر.





القرفة: قد تقلل من حدة الغثيان الذي تعاني منه المرأة أثناء الحيض.





