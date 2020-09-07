6 نصائح لتجنب الغثيان واضطرابات المعدة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الشعور بالغثيان و اضطرابات المعدة التي تحدث نتيجة تناول الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون التي تضر الجسم وممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة أيضا.





كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن أبرز النصائح التي تساعدك في تجنب الشعور بالغثيان واضطرابات المعدة التي يصاب بها الكثير من الأشخاص، وتتمثل في:





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-تناول مشروب الزنجبيل

-تناول الأطعمة المالحة قليلًا (بسكوت مالح خفيف)

-تناول كميات قليلة من الأطعمة التي توفر راحة للمعدة مثل:

موز، تفاح، زبادي، بطاطا مسلوقة، شوفان، ارز مسلوق، ومعكرونة مسلوقة.

-شرب السوائل خاصة إن كان هناك قيء وإسهال.

‏-تجنب الأطعمة التالية:

الحمضية، الحلويات، الأطعمة الحارة، الأطعمة عالية الدهون والدسم.