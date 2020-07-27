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طبيبة: 80% من السيدات الحوامل يعانون من اضطرابات فى المعدة.. وهذه المأكولات ممنوعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:26 م
الحامل
الحامل
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البهي عمرو
قالت الدكتورة سماح سليمان اخصائية تغذية علاجية، إن التغذية الصحية للمرأة الحامل من الأشياء المهمة جدًا، موضحة أن هناك مفهوما خاطئا لدى بعض الأسر وهو "الست الحامل لأزم تاكل كتير" مؤكدًة أن الكيف أهم من الكم، فيجب أن نقدم الأشياء المفيدة التي سيستفيد منها الجسم.

وأضافت سماح سليمان، خلال حوارها ببرنامج: السفيرة عزيزة: "المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، أن المشروبات من الأشياء الهامة التى يجب أن توفر للمرأة الحامل، مؤكدة "هناك بعض السيدات تعاني من الجفاف فى بداية الحمل وينتج عنها مشكلات صحية كبيرة".

وأوضحت أن الأشياء الخضراء و"الفولد اسد" من الأشياء المهمة فى الشهور الأولى للمرأة الحامل، وذلك لتجنب مشكلات كثيرة للمرأة ولـ الطفل".

ولفتت إلى أن 80% من السيدات الحوامل يعانون من اضطرابات فى المعدة، ولذلك يجب تناول المأكولات غير الدسمة، وأشارت إلى أن الأشياء الممنوع تناولها فى فترة الحمل: "الماكريل والسردين" وذلك حتى لا تتسبب فى تسمم الجنين.

وتابعت: "القرفة ممنوعة فى أول ثلاث شهور ومن الممكن أن تتسبب فى إجهاض، وأيضًا القهوة والشاي من الأشياء الممنوعة وعشب المارية ممنوع لأنه يتسبب فى الإجهاض هو الآخر".

وطالبت من المرأة الحامل بتناول 5 أنواع فاكهة فى اليوم، وتكون طبيعية، وذلك من أجل الجنين.
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