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مرأة

احذريها.. 8 أعراض غير متوقعة ل تشنجات الطمث.. الغثيان ابرزها

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تعدُّ تَشنُّجات الطمْث (عُسْر الطمْث) آلامًا خافِقةً أو ذات تَشنُّجاتٍ في الجُزء السُّفلي من البطن وتُصابُ العديد من النساء بتَشنُّجات الطمْث، قبل فترات الحيض مُباشرةً وفي أثنائها.

ووفقا لموقع mayo clinic هناك بعض النساء، يكون الألم مُزعجًا فحسْب وعند البعض، يُمكن أن تكون تشنُّجات الطمْث حادَّةً بما يجعلها تعرقِل الأنشطة اليومية لبضعة أيام كلَّ شهر.

ويُمكن حدوث تشنُّجات الطمْث بسبب الحالات الطبية مثل الأورام اللِّيفية الرَّحِمية أو الانتِباذ البِطاني الرَّحِمي ويُعدُّ علاج السبب الأساسي العنصرَ المهمَّ لتقليل الألم وتميل تشنُّجات الطمْث التي لا تحدُث بسبب حالة أساسية إلى الانخفاض مع تقدُّم العمر ويتحسَّن أثرها بمجرَّد أن تلِد المرأة


تَشمل أعراض تشنجات الطمث ما يلي:

- ألم الخفقان أو التشنج في أسفل البطن الذي قد يكون شديدًا.

- يَبدأ الألم من 1 إلى 3 أيام قبل الدورة الشهرية، ويَصل لذروته بعد بداية الدورة بـ 24 ساعة وتنحسر الأعراض من 2 إلى 3 أيام

- وجع مستمر ورتيب

- ألم يَمتد ليَشمل أسفل الظهر والفخذين

- يَشعر بعض النساء أيضًا بما يلي:

- الغثيان

- الصداع

- الدوَّار
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