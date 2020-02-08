أعراض انقطاع الطمث بعد الـ40.. تساقط الشعر والأظافر وجفاف العينين الأبرز

تجربة كل امرأة مع انقطاع الطمث فريدة من نوعها، وقد يكون لديها كل أو بعض هذه الأعراض في مستويات متفاوتة من الشدة، وتعتبر الأعراض الرئيسية هي الهبات الساخنة والتعرق الليلي والشعور المفاجئ بالحرارة القادمة من الداخل، مما يتسبب في ظهور وجه أحمر وجذع علوي ونبض قلب سريع وتعرق غزير.





وكشف موقع everydayhealth، عن أعراض انقطاع الطمث بعد سن الـ 40

- زيادة الوزن

- بطء التمثيل الغذائي

- تقلب المزاج، بما في ذلك أعراض الاكتئاب والقلق

- مشاكل النوم

- تساقط الشعر والأظافر

- جفاف العينين والفم ومشاكل جلدية

- مشاكل جنسية يمكن أن يؤدي تغير الهرمون إلى انخفاض الرغبة الجنسية

- مشاكل في الذاكرة والقضايا المعرفية