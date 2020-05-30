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مرأة

للنساء فقط .. هذه العادة تقطع الطمث

السبت 30/مايو/2020 - 08:43 م
للنساء فقط .. هذه
للنساء فقط .. هذه العادة تقطع الطمث
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اسماء محمد
يعتقد عدد كبير من البشر ان السبب الوحيد الذي يقطع الطمث بشكل مؤقت هو الحمل لكن فى الحقيقة توجد أسباب طبية اخرى ابرزها ممارسة نوعية معينة من التمارين قوية أو بذل مجهود بدني شديد.

ذكر موقع "verywellhealth" أن ممارسة الرياضة في حد ذاتها شئ مفيد لـ الجهاز المناعى وصحة الجسم كله بما فيه الجهاز التناسلي لكن اذا تمت بشكل صحيح أو تحت اشراف طبي.

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ممارسة النساء للرياضة العنيفة او الاستمرار عليها فترة طويلة دون استشارة الطبيب يسبب تغيرات في هرمونات الغدة النخامية وهرمونات الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى حدوث تغيرات في الإباضة والحيض وقد ينقطع الطمث بشكل مؤقت.
 
المقصود بـ الرياضة العنيفة هنا هى التمارين الشاقة التى تستمر لساعات وساعات كل يوم مما يتسبب في إنتاج هذه التغييرات الهرمونية.

نصيحة: لابد من رؤية طبيب الطب الرياضي واجراء الفحوصات اللازمة قبل ممارسة اي رياضة عنيفة او تمرين بشكل يومى حتي تحصلي على اقصى استفادة من الرياضة وتتجنبي اكبر قدر ممكن من الاثار الجانبية.
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