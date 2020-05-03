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مرأة

التوقيت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 07:34 م
التوقيت المناسب لممارسة
التوقيت المناسب لممارسة الرياضة فى رمضان
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اسماء محمد
تساعد الرياضة فى حماية الجسم من الاصابة بالعديد من الامراض وترفع كفاءة المناعة وتحافظ على الوزن المثالى وتجعل شكل الجسم أكثر تناسقا.


قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن ممارسة الرياضة فى وقت يفتقر فيه الجسم للعناصر الغذائية او الماء مثل ساعات الصيام والتي تشكل مجهودا كبيرا عليه مما يعرض الانسان للاصابة بالاجهاد والهبوط والاغماء.


وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يجب اختيار توقيت ممارسة الرياضة فى شهر رمضان بعناية شديدة حتى نستطيع الجمع بين فوائد الرياضة الصحية والحفاظ على لياقتنا اثناء الصيام.


وأوضح "سعيد" أن توقيت ممارسة الرياضة فى شهر رمضان يكون بعد صلاة العشاء أو عقب صلاة الفجر لان الجسم في هذه الفترة يكون بكامل طاقته نتيجة لعدم مرور وقت كبير على تناول الطعام .


يذكر ان عددا كبيرا من الابحاث أثبت ان الرياضة بالفعل ترفع المناعة بشكل كبير مما يحمينا من الاصابة بمختلف الامراض كما تساعد فى علاج  بعضها مثل الضغط والسكرى والسمنة .
 
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