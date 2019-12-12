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تسبب اضطرابات فى المعدة.. اضرار تناول الفيتامينات قبل النوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:12 م
اضرار تناول الفيتامينات
اضرار تناول الفيتامينات قبل النوم
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أمينة الدسوقى
اضرار تناول الفيتامينات قبل النوم، كثيرة حيث أنه على الرغم من من الفوائد التى يجنيها الجسم من بعض المكملات الغذائية إلا أنها تظل غير مصرح بها للتناول لكافة الأصحاء حيث أن تناول الكثير من الفيتامينات يمكن أن يسبب الضرر وخاصة بعض الفيتامينات التى يتم تناولها قبل النوم، لذلك سنرصد لكم فى السطور التالية اضرار تناول الفيتامينات قبل النوم.

اضرار تناول الفيتامينات قبل النوم

يتسبب تناول الفيتامينات قبل النوم فى إزعاج المعدة واضطرابها فضلا عن إبقاء الشخص مستيقظا طوال الليل لذلك فإن أضرار تناول الفيتامينات قبل النوم تتمثل فيما يلي:-

1- اضطراب المعدة حيث تحتوي العديد من الفيتامينات المتعددة على مكونات يمكن أن تزعج معدتك،وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

2- يؤدي تناول الفيتامينات قبل النوم إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم الأمر الذى يؤدى إلى الشعر بالحيوية وبالتالى الاستيقاظ أكثر في منتصف الليل.

3- قد تحتوي بعض الفيتامينات على مادة الكافيين التى تؤدى إلى الأرق.

4- لا ينصح الأطباء بتناول الفيتامينات قبل النوم، وذلك بسبب تباطئ عملية الهضم أثناء النوم، لذا لن يكون تناول مكملات المغذيات في وقت متأخر من الليل مرتبطًا بامتصاص فعال.

5- أظهرت بعض الدراسات أن تناول فيتامين B6 قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى الاستيقاظ حيث فيتامين B6 يساعد الجسم على تحويل التربتوفان إلى السيروتونين ، وهو هرمون يؤثر على النوم.

6- زيادة مستويات الطاقة ليلا

حيث من المعروف عن فيتامينات B الثمانية دورها في تعزيز الطاقة لأنها ، مجتمعة ، تشارك في حرق السعرات الحرارية الموجودة فى الجسم و إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية ونقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وبالتالى الحفاظ على مستويات الطاقة.

7- هنا بعض الفيتامينات التى تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي عند تناولها قبل النوم.

8- هناك بعض الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون، لذلك يُنصح تناول مع وجبة تحتوي على القليل من الدهون لذلك ، إذا كنت تتناول العشاء في الساعة 7 مساءً يُنصح بعدم النوم حتى الساعة 10 مساء، كما يُنصح بتناول فيتامين (ج) مع الطعام لأنه قد يسبب اضطربات فى المعدة.

مصدر المعلومات مواقع livestrong وwashingtonpost وnytimes.
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