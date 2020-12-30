رئيس جامعة دمنهور يكشف أسباب قبول التماس مصطفى شعلان وإلغاء قرار فصله

قال الدكتور عبيد صالح ، رئيس جامعة دمنهور ، إن صدور قرار من مجلس التأديب في كلية التجارة بفصل الطالب مصطفي شعلان الطالب بالفرقة الثانية في كلية التجارة جامعة دمنهور لمدة عام، جاء بسبب خروجه في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، للشكوى من التكدس في كلية التجارة بجامعة دمنهور .





وأضاف "عبيد صالح" في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر"، أن عندما يقوم مجلس التأديب للجامعة باتخاذ أي قرار ، يستطيع بعدها الطالب تقديم التماس للمجلس بالجامعة ، ولكن ما حدث من قبل الطالب أنه تعجل وقدمه اليوم للإدارة"، معقبًا : " هذا قلة خبرة من مصطفى " .





وتابع رئيس جامعة دمنهور ، أن هذا ما يجعله ينظر في هذا الالتماس سريعًا ويقبله ، مشيرًا إلى أنه جعل مجلس التأديب الاستئنافي التابع لمجلس جامعة دمنهور ، يقوم بإلغاء القرار الصادر من كلية التجارة بفصل الطالب مصطفي شعلان ، وأيضًا تم الغاء قرار فصل الطالبة ألاء نزيه التي تم فصلها أيضًا لمدة 6 شهور بسبب الشكوي من التكدس ، معقبًا : " أنا بتعامل معاهم زي ولادي " .





ومن ناحية أخرى ، خرج الطالب مصطفي شعلان في بث مباشر على صفحته من داخل مبني إدارة جامعة دمنهور يعلن فيه قرار عودته إلى الكلية ومقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور عبيد صالح وكل من ساعده في أزمته على إلغاء قرار فصله من الكلية .