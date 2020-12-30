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أخبار العالم

السفارة الأمريكية في بغداد: تسليم 30 مدرعة للجيش العراقي لتأمين المنطقة الخضراء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد
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سمر صالح
أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، تسليم الجيش العراقي 30 سيارة مدرعة، لتأمين المنطقة الخضراء وسط العاصمة. 

وقالت السفارة في بيان، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد".

وأضافت، أنه "تحقيقا للأمن العراقي تم تقديم ثلاثين سيارة مدرعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية".

وأوضح البيان، أن "المركبات المذكورة قدمت لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".


وأكدت السفارة بحسب بيانها، أن "هذه المساهمة تأتي باعتبارها جزءا من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي- العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد"، مستدركة: "سنواصل العمل معا لضمان مستقبل مستقر وآمن للشعب العراقي".

وتعرضت المنطقة الخضراء لهجوم بـ 8 صواريخ كانت موجهة لاستهداف السفارة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد الاستهدافات المتكررة التي تعرضت لها المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية، بصواريخ الكاتيوشا.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن "عددا من الصواريخ أطلقت باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث بلغ عدد هذه الصواريخ 8."

وأوضحت أن "صاروخا سقط في الشقة رقم 6 في الطابق الأول في عمارة رقم 1 ،كما سقط الثاني في عمارة رقم 3 الطابق الأول بالشقة رقم 1 ،فيما سقط الثالث في العمارة ذاتها بالطابق السابع، أما الرابع سقط امام العمارة 26 ، وكان سقوط الصاروخ الخامس امام العمارة 18 ،الى ذلك سقط الصاروخ السادس امام العمارة رقم 14 قرب السوق الداخلي، هذا وسقط الصاروخ السابع في إحدى البحيرات، اما الثامن فقد سقط قرب إحدى السيطرات".
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