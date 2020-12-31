بتكليف من الرئيس السيسي.. مصر تشارك في مراسم تنصيب رئيس بوركينا فاسو

شاركت جمهورية مصر العربية، ممثلةً في السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي سفير جمهورية مصر العربية المُعين في واجادوجو، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم احتفالات تنصيب وأداء اليمين الدستوري للرئيس "روك مارك كريستيان كابوريه" رئيسًا لبوركينا فاسو لولاية ثانية لمدة خمس سنوات والتي أقيمت يوم الإثنين الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري.





وقالت صفحة وزارة الخارجية إن هذه المشاركة تأتي في ضوء العلاقات التاريخية المُتميزة التي تربط البلدين الأفريقيين الشقيقين وأواصر الأخوة والصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس "كابوريه" رئيس بوركينا فاسو.





وأدلى الناخبون في بوركينا فاسو الشهر الماضي، بأصواتهم في انتخابات اختاروا فيها رئيسا للبلاد ونواب البرلمان.





ودعى نحو 6,5 مليون ناخب إلى التصويت في الاقتراع وسعى الرئيس الحالي للبلاد روش كابوري للفوز بفترة رئاسية ثانية في مواجهة منافسيه الرئيسيين وزير المالية السابق ومرشح حزب الرئيس السابق، والذين خاضوا معركة شرسة.





وجاءت الانتخابات على وقع تصاعد الهجمات التي تشنها جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" والتي راح ضحيتها نحو ألفي شخص.





وروج الرئيس كابوري في حملته للإنجازات التي حققها في فترته الأولى ومن بينها الرعاية الصحية المجانية للأطفال دون الخامسة وتمهيد بعض الطرق الترابية المنتشرة في البلد الواقع في غرب أفريقيا.





إلا أن تصاعد الهجمات التي تشنها جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش" طغى على أي شيء آخر.



