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تعليم

قرارات هامة من التعليم العالي حول الامتحانات خلال ساعات.. تفاصيل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول وطرق تقييم الطلاب وضوابط عقد الامتحانات.


بينما كان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري يوم السبت الماضي 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة.


وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات  مع استمرار تنفيذ اللإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.


ومن المقرر أن اعلان وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم خلال هذا المؤتمر كل الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.


شهدت الآونة الأخيرة قلقا كبيرا لدى طلاب الجامعات وأولياء الأمور حول إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط انتشار فيروس كورونا مطالبين باستبدال الامتحانات بابحاث، إلا أنه وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات استطاعت طمأئنة الطلاب من خلال تشديدها على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتوجيه رؤساء الجامعات بمتابعة الأمر، مؤكدة سير العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في موعدها.


ومن جانبه طمأن الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، جميع الطلاب وأولياء الأمور قائلا: "الجامعات بدأت في تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وتم وضع جدول الامتحانات على مدى اطول.. كما اوصينا بأن تكون لجان الامتحانات بها عدد أقل من الطلاب فلا تقل المسافة بين كل طالب واخر عن 2 متر".


واضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن كل طالب سيلتزم بالحضور بالكمامات وبأدواته ومستلزماته الشخصية الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما أن كراسات الإجابة خصصت لها طرقا للوقاية وخاصة أنها يتم تداولها بشكل كبير.

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