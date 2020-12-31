قرارات هامة من التعليم العالي حول الامتحانات خلال ساعات.. تفاصيل

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول وطرق تقييم الطلاب وضوابط عقد الامتحانات.





بينما كان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري يوم السبت الماضي 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.



وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة.





وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ اللإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.





ومن المقرر أن اعلان وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم خلال هذا المؤتمر كل الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

