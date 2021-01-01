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تعليم

بالتعاون مع اليونسكو.. جامعة الإسكندرية تشارك في مشروع البحث عن الآثار الغارقة

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:48 ص
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أحمد بسيوني
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة ستشارك من خلال مركز الأثار البحرية والتراث الثقافي الغارق، برئاسة الدكتور عماد خليل، في مشروع خاص بالتراث الثقافي الغارق ( "Under water heritage" ) للميناء الشرقي بالإسكندرية والذي يحتوي على كنوز وأثار تعود لآلاف السنين.

وأضاف قنصوة أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو وبعض الشركاء الأوروبيين لدعم هذا  المشروع الثقافي والأثري الهام.

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وأكد قنصوة أن هذا المشروع سيعد نقلة نوعية للسياحة بمدينة الإسكندرية، وسيعيد اكتشاف الواجهة السياحية للمدينة مرة أخري، لافتًا إلى أن جامعة الإسكندرية لها دور كبير والكثير من الإسهامات في حماية مواقع التراث المغمور بالمياه في الإسكندرية من خلال امتلاكها نخبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين في هذا المجال.

وفي سياق متصل، عقد مجلس جامعة الإسكندرية اجتماعا طارئًا عصر أمس الخميس 31 ديسمبر 2020،  برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، حيث قرر المجلس استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.

وقرر المجلس بدء اجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١، تأجيل جميع الامتحانات في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، ووقف وتعليق جميع الأنشطة حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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