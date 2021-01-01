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محافظات

عينات مجانية.. ضبط 2000 علبة دواء منتهي الصلاحية في الفيوم

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:37 م
المضبوطات
المضبوطات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين الفيوم من ضبط 2000 علبه ادويه بشرية مدون عليها عينات مجانيه غير مصرح ببيعها و منتهيه الصلاحية قبل توزيعها على تريسكل بناحيه المسلة بمدينة الفيوم .

بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، قامت إدارة الرقابة التجارية بحمله رقابية على الأسواق برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية و المفتشين محمد أنور رمضان و محمد موسي واحمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدى و وليد فتحي و وائل وصفي و توبه محمد و محمد عبد الفتاح بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى، بالتحفظ على الادويه المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .


كما تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم من ضبط "84” كيلو لحوم منتهية الصلاحية بأحد مطاعم المسلة بمدينة الفيوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمطاعم تمكنت حملة تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم والحملة برئاسة المهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابة والمفتشين هبه محمد على و محمد غريب وايمن خطاب ومحمد سيد عبدالرحمن.

وتم تحرير محضر برقم 4395 جنح امن دولة طوارئ ، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

 

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من جانب أخر تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالفيوم، طبقا  لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم ، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية قامت حملة تموينية برئاسة المهندس عوض الرديني رئيس الرقابة التموينية على الأسعار و المهندس محمد إمبابى رئيس الرقابة على المخابز والمفتشين جورج عدلى واحمد صلاح و جوده الطيب  ، من  ضبط عدد "٤٢٠" كيلو سمك مجمد غير صالح للأستهلاك الأدمى ومنتهية الصلاحية  ، داخل إحدى  الثلاجات التابعة لمحلات بيع الأسماك ،  بقرية بشكشوك التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم 

 

  

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عينات مجانية.. ضبط 2000 علبة دواء منتهي الصلاحية في الفيوم
عينات مجانية.. ضبط 2000 علبة دواء منتهي الصلاحية في الفيوم
عينات مجانية.. ضبط 2000 علبة دواء منتهي الصلاحية في الفيوم
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