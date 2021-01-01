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محافظات

ضبط 840 قطعة منشطات جنسية ومكملات غذائية مجهولة المصدر

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت الرقابة التجارية بمديرية تموين الفيوم من ضبط 840 قطعة من منشطات جنسية ومكملات غذائية مجهولة المصدر باحد المخازن بمنطقة الساكت بالصوفى بمدينة الفيوم.


بنًاء على تعليمات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابيه على الاسواق و تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم.

تحت اشراف المهندس هانى فرج الله مدير اداره تموين بندر ثان الفيوم والحمله برئاسه المهندس طارق ابوميه رئيس الرقابه والمفتشون رجب محمود وايهاب رجب و مصطفى، وعويس و احمد الحصان و محمد عواد ، بالاشتراك مع جهاز حمايه المستهلك و مفتش الاغذيه ، تم تحرير محضر ضد صاحب المخزن ، واخطرت النيابه العامة التى تولت التحقيق .



كما تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط "5000" علبة زبادي و"100” عبوة مشروب زبادي منتهي الصلاحية بأحد المخازن بالمشتل وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين عاطف وحيد، محمد أنور رمضان ، احمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدى و وليد فتحي و وائل وصفي و توبه محمد و محمد موسى و محمد عبد الفتاح، حيث تمكنت الحملة من 

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من جانب آخر، تم ضبط "10" شكائر دقيق بلدي مخابز بإجمالي نصف طن زياده عن الرصيد الفعلي بالمخبز بعد انتهاء الانتاج  تم تجميعها عن طريق الصرف الوهمي علي ماكينه المخبز وتم تحرير محضر ضد صاحب المخبز .

 

أعلن سيد حرز الله، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه بناءً على تعليمات وزير التموين، فإنه سيتم إصدار البطاقات التموينية بدل الفاقد أو التالف عن طريق موقع دعم مصر على الإنترنت بدون الحاجة للتوجه للإدارات التموينية شرط سريان البطاقة قبل فقدها أو تلفها.

ضبط 840 قطعة منشطات جنسية ومكملات غذائية مجهولة المصدر
ضبط 840 قطعة منشطات جنسية ومكملات غذائية مجهولة المصدر
ضبط 840 قطعة منشطات جنسية ومكملات غذائية مجهولة المصدر
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