تيسيرا على المواطنين.. تموين الفيوم: إصدار بطاقات التموين الفاقد والتالف إلكترونيا









وأضاف مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية تنظم حملات مستمرة طوال الـ 24 ساعة لمتابعة الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية، للاطمئنان على البيع بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب فيها.





وأكد حرز الله أن مخابز المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإنتاج الخبز المطابق للمواصفات والوزن، لكى يحصل المواطن على رغيف خبز مدعم بموجب بطاقات الصرف الخاصة بالسلع التموينية المدعمة.

أعلن المحاسب سيد حرز الله، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه بناءً على تعليمات وزير التموين، فإنه سيتم إصدار البطاقات التموينية بدل الفاقد أو التالف عن طريق موقع دعم مصر على الإنترنت بدون الحاجة للتوجه للإدارات التموينية شرط سريان البطاقة قبل فقدها أو تلفها.بالإضافة إلى إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب استخراج بطاقات البدل فاقد كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند طلب استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة التموينية ولمره واحدة وذلك للتسهيل على المواطنين.