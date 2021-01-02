بشرة خير عن الاقتصاد.. خبيرة أجنبية تكشف توقعات للأبراج الفلكية في 2021

ليندا لانكشاير، عن أبرز التوقعات للأبراج الفلكية الأثني عشر في 2021، مشيرة إلى أن العام الحالي سيشهد العديد من النجاحات لمعظم الأبراج، والتوقع الأبرز هو تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيًا مع وجود مؤشرات مشجعة على ظهور العديد من الشركات الجديدة في جميع دول العالم تقريبًا، وهذا يدل على وجود تحسن كبير بالنظر إلى الاضطرابات التي عانى العالم خلال 2020. كشفت خبيرة الأبراج البريطانية،





ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية جاءت توقعات الخبيرة لبرج الجدي أن عام 2021 سيكون فرصة لتغيير حياته للأفضل العملية والشخصية، مما يحقق لصاحبه استقلالا مهنيا أكبر، مع وجود بعض المشاكل والعقبات التي ستتلاشى ببطء، كما أن قد تولد عنده قصة حب من صداقة جديدة، موجهةً: « احرصوا على خلق جو ودي سواء في المنزل أو في العمل، و تذكروا دائمًا أنه لا يوجد أصدقاء في العمل، لذا احتفظوا بأسراركم آمنة».





برج الدلو في 2021 ، سيكون هناك العديد من فرص التطوير الشخصي، حيث أن هذا العام فرصة جيدة جدًا لمواجهة التحديات وجهًا لوجه، ووضع طموحات جديدة، وستكون قادرًا على وجود حب حقيقي من شخصية أفضل، لكن لا تدخل نفسك في دوامة بصراحتك الزائدة، موجهةً: « ستتمتع بصحة أفضل وبهجة تجعلك تستمر في التفاؤل خلال الأيام المقبلة».





برج الحوت في 2021 يبدأ مليئًا بالحيوية ووجود بعض الأصدقاء الجدد المؤثرين جدًا، لكن ستشهد العلاقات الشخصية توترًا بشكل متقطع على مدار العام، موجهةً: « إذا كنت عازبًا وتشعر بالاستعداد للمضي قدمًا نحو شراكة رومانسية جديدة، ستتصاعد الأمور بشكل لطيف، كما قد تصبح مهتمًا إما بممارسة نشاط رياضي جديد أو تطوير مهاراتك الإبداعية والفنية».





برج الحمل ستتحكم المواقف المالية في معظم حياته خلال عام 2021 وعليه أن يعد نفسك لبعض المفاجآت بإدارة دخله والعيش في حدود إمكانياته، و هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها في حياته الرومانسية، و سيتمكن العزاب من الدخول في علاقة جديدة، لكن يمكن أيضًا إحياء علاقة قديمة إذا كان قلبه لا يزال معهم، موجهةً: « انتبه لصحتك أكثر من أي وقت مضى، وتذكر فوائد الهواء النقي وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن».









برج الثور في 2021 من أكثر الأبراج التي ستتمتع بمكاسب مالية ومادية كبيرة في شؤون الأعمال والممتلكات، خاصة إذا كان قد تحمل فترات طويلة من المشقة والكدح وخيبة الأمل، موجهةً: « اغتنم كل فرصة للقاء والتواصل مع الأشخاص الذين لديهم القدرة على تعزيز حياتك المهنية وآفاقك، لكن في الوقت نفسه حاول إنشاء توازن جيد في الحياة حتى لا تتعرض صحتك ورفاهيتك للخطر، وإذا كنت تبحث بصدق عن الحب، فقد تكون على وشك مقابلة صديقك الحميم».





برج الجوزاء سيشهد في عام 2021 العديد من المزايا الشخصية والمهنية التي يمكن الاستمتاع بها هذا العام، وستتاح له أيضًا فرصة الحصول على ترقية في عمله، موجهةً: «ستراجع الضغوط المتزايدة التي واجهتها في حياتك الشخصية، كما ستقوم بتغيير المنزل مع توأم روحك، وربما قمت بمحاولات عديدة للحفاظ على السلام بين الأقارب أو الأصدقاء المقربين لدرجة التضحية بسعادتك، سيكون كل هذا على وشك التغيير بإعلانك عن نواياك وخططك الجديدة دون أفراد بعينها».





برج سرطان في 2021 فترة مليئة بالأحداث ومدهشة من نواح كثيرة غير متوقعة، فستكون لديه قوة الشخصية والتصميم على أن يكون قائدًا ورائدًا بين الزملاء المهنيين، و سوف تحفز الآخرين وتلهمهم بأفكارك المبتكرة والإبداعية لبدء مشاريع تجارية جديدة، و سترتفع عواطفك الرومانسية بشكل كبير بالإضافة إلى المزيد من السعادة في دائرتك الحميمة من العائلة والأصدقاء المقربين، موجهةً: « لا ترتكب خطأ السعي وراء ملذات قصيرة المدى، بل ابحث عن رفيق ثابت ومستقر».









لتعميق التفاهمات الروحية والتطورات الشخصية، فقم بتقوية روابطك مع بعض الأشخاص الذين يعترضون طريقك في شكل مرشدين ومعلمين، و من المهم أن تختار كلماتك بعناية لتجنب التسبب في احتكاك غير ضروري، و سيكون لديك الدافع لتحقيق المزيد والمزيد، موجهةً: « مارس هواية أو رياضة تحبها، كن دائمًا على استعداد للتواصل، حيث يحتل الحب والرومانسية مكانة عالية في قائمة أولوياتك هذا العام». برج الأسد في 2021 لابد أن يستغل هذا العام





برج العذراء في 2021 سيحقق إنجاز عظيم باستخدام ذكائه، كما سيكون قادرًا على تكوين بعض الروابط الجديدة المفيدة في كل من حياتك الشخصية والمهنية، الحظ السعيد والثروة تأتي في طريقك دون الكثير من الجلبة أو الجهد، لكن يجب ألا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به، و ستجد نفسك على الأرجح تتوق إلى تغيير اتجاه حياتك أو زواجك، و تواجه تجارب ومحن على الجانب الصحي، لذا حافظ على مناعتك ومستويات اللياقة البدنية.





تغييرات كبيرة في حياته المهنية، وسيكون قادرًا على تنظيم وأداء واجباته بشكل أكثر فاعلية وكفاءة من أي وقت مضى، و على الرغم من أن الاضطرابات والاضطرابات لا تزال كامنة، فلن يكون لها أي آثار دائمة على صحتك العقلية والعاطفية ورفاهيتك، و في الحب ليس وقت المواجهة مع الآخرين ومن المهم أن تستمع إليهم باهتمام أثناء محاولتهم التعبير عن مشاعرهم لك. برج الميزان في 2021 سيجري





برج العقرب في 2021 يتوقع له جني مكافآت كبيرة نتيجة عمله الشاق خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن الأحداث التي ستجري هذا العام ستضعه تحت الأضواء التي يحاول غالبًا تجنبها، موجهةً: « انتبه لصحتك ومشاكلك المالية لأن هذه المجالات تحتاج إلى تركيزك واهتمامك الآن، و امتنع عن الإنفاق الزائد، و إذا كنت مهتمًا بالتواصل مع شريك يشبهك في التفكير، فقد يجمعك هذا العام بتوأم روحك، حيثسيبتسم لك القدر والقدر الآن بشكل أكبر مما قد تدركه».





برج القوس في 2021 ستكون هذه سنة مثالية لإقامة علاقات قوية وشراكات تجارية، و يمكنه إنشاء روابط خارجية لأولئك الذين يسعون إلى توسيع آفاقهم على نطاق واسع، فاسبت قوتك واستعيد نفسك وابدأ في إعادة بناء إمبراطوريتك بالإضافة إلى ترتيب شؤونك الشخصية، و سيتم منح العزاب فرصة جيدة للاستقرار مع شخص يفهم ويقدر نقاطهم الدقيقة وحساسيتهم العميق.



