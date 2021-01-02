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فن

نجل وحيد حامد يلغي إقامة عزاء لوالده بسبب كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 05:00 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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أحمد إبراهيم
قرر المخرج مروان حامد نجل الكاتب الراحل وحيد حامد، إلغاء إقامة عزاء له بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وكان حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
وحضر الجنازة بمسجد الشرطة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكل من الفنانين كريم عبد العزيز، وعزت العلايلي، لبلبة، وإلهام شاهين، وآخرين. 

يذكر أن تعرض الكاتب وحيد حامد يوم الخميس الماضى لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج وذلك داخل أحدى مستشفيات منطقة المهندسين ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.

كان وحيد حامد يعانى منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وقد ظهر التدهور في صحته بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذى قام به فى الفترة الأخيرة وظهوره فى حفل تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الماضى.
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