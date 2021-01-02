اصابة 5 طلاب بينهم 4 أجانب في انقلاب سيارة على طريق شربين

أصيب 5 طلاب بينهم 4 أجانب "ثلاثة اردنيين وفلسطيني"، إثر انقلاب سيارة يستقلونها داخل ترعة البلامون الموازية لطريق شربين دمياط أمام قرية كفر الترعة القديم بمركز شربين بالدقهلية





ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجده، بانقلاب سيارة بمياه ترعة البلامون الموازية لطريق ( شربين / دمياط ) أمام قرية " كفر الترعة القديم" دائرة مركز شربين.





انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد ماجدالشامي، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهرى لانتشال السيارة والمصابين.



