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حوادث

اصابة 5 طلاب بينهم 4 أجانب في انقلاب سيارة على طريق شربين

السبت 02/يناير/2021 - 11:14 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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همت الحسينى
أصيب 5 طلاب بينهم 4 أجانب "ثلاثة اردنيين وفلسطيني"، إثر انقلاب سيارة يستقلونها داخل ترعة البلامون الموازية لطريق شربين دمياط أمام قرية كفر الترعة القديم بمركز شربين بالدقهلية.

ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجده، بانقلاب سيارة بمياه ترعة البلامون الموازية لطريق ( شربين / دمياط ) أمام قرية " كفر الترعة القديم" دائرة مركز شربين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد ماجدالشامي، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهرى لانتشال السيارة والمصابين.

بالفحص تبين انه حال سير السيارة رقم ( دف ر ٤١٧٢ - ملاكى) قيادة معتصم عرفات 21عاما، طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الاسنان " أردني الجنسية ""باتجاه دمياط، وبرفقته كل من نور تيسير جمعه 20عاما،" فلسطيني الجنسية "، ويزن حسن عبدالله عوده 21عاما، أردني الجنسية "، ومحمد شوقى اسعد 18عاما، أردنى الجنسية " وعبدالله حمد محمد، 20 عاما، أردنى الجنسية" وجميعهم طلاب بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة ويقيمون منطقة " حى الجامعة "دائرة قسم أول المنصورة، وبمكان الحادث  اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة تخطيه أحد المطبات الصناعية، مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالترعة ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات وتم إخطار قطاع الأمن الوطني بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3/2021 أحوال مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. 
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