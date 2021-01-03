وزيرة الصحة: 85٪ من مرضى كورونا لا يعلمون أنهم مصابون.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أي حالة تحتاج إلي رعاية صحية أو تنفس صناعي تلجأ إلي الوزارة.





وأضافت هالة زايد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا تمثل 3.3% من إجمالي الوفيات في مصر خلال عام 2020.





وأشارت إلي أن 85% من مصابي فيروس كورونا لا يعلمون أنهم مصابون، معقبه: «إحنا بنعلن 100% من اللي بيجلنا».





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الأعداد المعلنة في العالم لا تمثل 10% من الواقع، لافتة إلي أن الحالات الحرجة تلجأ إلي الأنظمة الصحية سواء في مصر أو غيرها من الدول.



