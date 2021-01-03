كارتيرون: الثلاثية المبكرة منحتنا الأريحية أمام الأهلي

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب التعاون، رضاه عن فريقه قبل فترة الانتقالات الشتوية، وسعادته بالأداء والفوز على أهلي جدة بثلاثية نظيفة ، في ختام الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.





وقال كارتيرون، خلال تصريحات لـ"القنوات الرياضية السعودية": "كنت سعيدا بأداء فريقي في المباراة الماضية أمام العين، رغم الخسارة، واليوم أنا سعيد بالأداء والنتيجة ضد الأهلي".





وتابع: "استطعنا الضغط بشكل جيد، وسجلنا 3 أهداف في الشوط الأول، وهو ما أعطانا الأريحية في الثاني".





وأضاف: "راض جدًا عن فريقي قبل الفترة الشتوية، وإذا كانت هناك خيارات لدى إدارة النادي، سأقدم لهم تقريري عن احتياجات الفريق".



