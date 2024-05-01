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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض رد الفلوس فطـ.عنه بسلاح أبيض.. تفاصيل جريمة القليوبية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين بدائرة مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية.

 بالفحص تبين أن مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا بمحطة وقود، مقيم بدائرة المركز، مُصابا بجرح طعنى، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين، مقيمين بذات العنوان، لسابقة قيام أحدهما باقتراض مبلغ مالى من المجنى عليه، ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم وقام على أثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، ما أدى لحدوث إصابته.

 عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة لذات السبب. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اصابة عامل المجني عليه المواقع الأخبارية أمن القليوبية جرح طعنى جريمة القليوبية

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