رفض رد الفلوس فطـ.عنه بسلاح أبيض.. تفاصيل جريمة القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين بدائرة مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية.

بالفحص تبين أن مركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا بمحطة وقود، مقيم بدائرة المركز، مُصابا بجرح طعنى، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين، مقيمين بذات العنوان، لسابقة قيام أحدهما باقتراض مبلغ مالى من المجنى عليه، ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم وقام على أثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، ما أدى لحدوث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.