مفاجأة في موقف بلال عطية مع ريال راسينج الإسباني

خضع بلال عطية لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 لعملية جراحية ناجحة، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، قبل أيام قليلة، خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وقال الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين إن اللاعب خضع لجراحة ناجحة تم خلالها خياطة غضروف الركبة، والاطمئنان على جزع الرباط الداخلي والرباط الخلفي وتأكد سلامتهما. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعلاج لمدة 6 أسابيع، ويعاد بعدها الفحص الطبي لتقييم حالته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن توقيع اللاعب لنادي ريال راسينج لم يتم حتي الآن وتم تأجيله بسبب إجراء اللاعب للجراحة.

