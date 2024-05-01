شروط جديدة للتصرف في الوحدات للمنتفعين بـ الإسكان الاجتماعي| تعرف عليها

نظم قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ضوابط واشتراطات الانتفاع بالوحدات السكنية وآليات شغلها، لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلام المنتفع للوحدة السكنية.



فى هذا الصدد، نصت المادة 4 من القانون على أنه :" يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

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كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .