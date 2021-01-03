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رياضة

مدرب أهلي جدة: لدينا مشكلة دفاعية.. وسيناريو لقاء التعاون غريب

الأحد 03/يناير/2021 - 07:35 ص
صدى البلد
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محمد سمير
اعترف الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب أهلي جدة، بوجود مشكلة دفاعية لدى فريقه، عقب الهزيمة (3-0) أمام التعاون، ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين السعودي.

وقال ميلويفيتش، في تصريحات لبرنامج الديوانية عبر "القنوات الرياضية السعودية": "لدينا مشكلة دفاعية، ولم نوفق في توليفة المدافعين، وسأرى في الفترة الشتوية ماذا سأفعل، والتغييرات التي يجب علينا إجراؤها".

وواصل: "أنا رجل واقعي، مررنا بظروف ليست سهلة، والكثير من اللاعبين لم يصلوا للجاهزية الكاملة.. ولا أقول ذلك من باب الأعذار، فهذا هو الواقع".

وأضاف: "المباراة كانت تسير بسيناريو غريب، فقد خسرنا أحد أهم اللاعبين، إدريس فتوحي، في مباراة سريعة تتطلب تواجده.. وحاولنا العودة في الشوط الثاني، لكن الأمر لم يكن سهلًا".

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