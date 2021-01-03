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صحف الأحد .. السيسي يستقبل وزير خارجية الكويت.. تفعيل غرامات كورونا الفورية بدءا من اليوم.. ومصر تؤكد حتمية التوصل لاتفاق ملزم في استئناف مفاوضات سد النهضة

الأحد 03/يناير/2021 - 07:32 ص
السيسي
السيسي
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أ ش أ
صحف الأحد
السيسي يستقبل وزير خارجية الكويت
تفعيل غرامات كورونا
استئناف مفاوضات سد النهضة 

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد عددا من الموضوعات، جاء على رأسها استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الكويتي، وتفعيل غرامات كورونا الفورية بدءا من اليوم ، بالإضافة إلى استئناف مفاوضات سد النهضة وتأكيد مصر على حتمية التوصل لاتفاق ملزم، وتصريحات وزير المالية بشأن نجاح الاقتصاد المصري في اختبار كورونا بسبب انتهاج سياسة استباقية مرنة في مواجهة الجائحة لتجنب الصدمات الحادة.

وتناولت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية تحت عنوان "دعم التضامن العربي وعدم التدخل في شئون الدول اسراتيجية مصرية".. "الرئيس: نقدر جهود الكويت نحو المصالحة .. والنوايا الصادقة ضرورة لتحقيق المصلحة المشتركة" تصريحات الرئيس السيسي التي أعرب فيها عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، بدايةً من المساعي المخلصة للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي واصلها الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكذلك الدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية، مؤكدًا ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج إستراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.

كما أكد العاهل الكويتي الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها، مع الإشادة بالدور الإستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما تناولت الصحف الثلاث تحت عنوان "غرامات كورونا الفورية تبدأ اليوم والنيابة في انتظار المخالفين " إصدار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، العديد من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم مُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

ويبدأ اليوم الأحد تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية بعد استيفاء إجراءاتها، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات غدا الأحد وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وتم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

الأخبار
من ناحية أخرى ، تناولت صحيفة الأخبار تحت عنوان " اليوم استئناف مفاوضات سد النهضة مصر تؤكد حتمية التوصل لاتفاق ملزم" تجدد الآمال بحدوث انفراجة تسهم في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي ، حيث تستأنف اليوم مفاوضات سد النهضة الاثيوبي بين وزراء المياه في كل من مصر واثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الافريقيي محاولة للتوصل لتوافق حول النقاط الخلافية العالقة وتقريب وجهات النظر سعيا للوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة.

الجمهورية
أما صحيفة الجمهورية فأبرزت تحت عنوان "معيط : الاقتصاد المصري نجح في اختبار كورونا .. انتهجنا سياسة استباقية مرنة في مواجهة الجائحة لتجنب الصدمات الحادة" تأكيد وزير المالية أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.

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