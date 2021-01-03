الجيزة تسترد 300 فدان أملاك دولة بمركز الواحات البحرية وتزيل 25 حالة بناء مخالف بالأحياء

تمكنت محافظة الجيزة من استرداد 300 فدان أراضي أملاك الدولة بمنطقة غرب روني بطريق الحيز بمركز الواحات البحرية حيث تم إزالة التعديات من على الارض واستردادها.





من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواجهة حازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي أملاك الدولة أو الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وازالة أى مخالفات جديدة على الفور.

وأشار إلى أنه تم إزالة 25 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر وحى بولاق الدكرور والهرم لافتا أنه تم ازالة 5 مخالفات بناء بمنطقة أبو والي على مساحة 70 مترا بالإضافه الي إزالة تعد بالمخالفة بإقامة حوائط داخلية ببرج خلف منطقة العطور بمدينة الحوامدية وازالة مخالفات بناء على مساحه 3 الاف م بقرية بنى سلامة وإيقاف أعمال بناء مخالف مكونة من أسور من البلوك الابيض على مساحه 300 متر تقريبا بقرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر.





كما تم ازالة 8 حالات بناء مخالف عبارة عن اسوار وغرف من البلوك الابيض المقامة بالمخالفة على أراضي زراعية على مسطح 1120 م بمناطق عزبه نامه بمنيل شيحه وتقسيم فؤاد سلطان بالمنصورية وإيقاف أعمال بناء مخالف للدور الاول بعقار بشبرامنت بالأضافه الى إزالة هنجر على مسطح 500 م بطريق اللبينى وغرف وتندات من الصاج وشاسيهات لإقامه قاعات أفراح بمنطقة شبرامنت وجميعهم بمركز ومدنة أبو النمرس الى جانب ازالة سور من البلوك الحجرى تتراوح اطوالها ما بين 30 الى 300 م2 وغرف بمساحة 25 م2 متعدية على املاك الدولة بمنطقة الدائرى بمركز الواحات ومدينة الباويطى.





إضافة الى إزالة أعمال بناء مخالف بعقار متفرع من شارع الرشاح ببولاق الدكرور وإزالة جمالون مخالف بشارع عمرو بن العاص بحى الهرم.





ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة وتحرير محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدًا وجود وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن لرصد أى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو زالتها، مؤكدا دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية.