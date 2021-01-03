يجلس أمام معهد المطرية.. استغاثة شاب لعلاج رجل بلا مأوى

ارسل القارئ بيتر نشأت رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، لمساعدة رجل مريض، يجلس امام معهد المطرية بعين شمس.

ووصف بيتر حالة الرجل قائلًا إنه يوجد حلقات فضية بأصبع الرجل أدت الي حبس الدم في يده بطريقة صعبة، ولا يوجد حل في استخراج تلك الحلقات من يده.

وتم بتر احد أصابعه بسبب حبس الدم، ويناشد بيتر المسئولين للتدخل السريع لانقاذ يد هذا الرجل البسيط الذي لا يوجد مأوي له.

وللتواصل علي رقم: 01221565015

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.