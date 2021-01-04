لتميزها في العمل .. وكيل تعليم القليوبية يكرم مدير خدمة المواطنين



وقدم الفيومي لها شهادة تقدير لجهودها متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في مكافأة المتميزين بالعمل ، وتقديم الشكر والعرفان لكل من يبذل جهدا لإنجاح عمله حتى ولو كان بسيطا.



وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد اكد على ضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية داخل المدارس والإدارات المختلفة والالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بتنظيم وتفعيل المتابعة وتقويم الأداء بهدف تحقيق معدلات الارتقاء بالأداء في المدارس والمؤسسات التعليمية أيام الامتحانات.



وشدد وكيل الوزارة علي لجان ضبط الأداء بضرورة النزول بأنفسهم وفريق العمل معهم إلي أرض الواقع إدارات ومدارس ولجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ جميع تعليمات الوزارة ومن أهمها تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات.



وطالب الفيومي بضرورة التنبيه علي إدارات المدارس باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي أمن وسلامة الطلاب والعاملين ونشر الوعي الصحي بالمدارس.



ودعا الهجان، في بيان للمحافظة، اليوم الأحد، المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.



وأشار محافظ القليوبية إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.



وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.

