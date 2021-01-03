فى أول يوم لتطبيق غرامة ارتداء الكمامات .. سحب 200 رخصة وتغريم 150 مواطنا بالقليوبية |صور



واسفرت الحملات عن سحب 200 رخص قيادة وتسيير وتوقيع غرامات على عدد كبير من المواطنين ظهروا فى المواصلات العامة والشوارع دون ارتداء الكمامات حيث تم تغريم 150 مواطنا 50 جنيه لعدم ارتدائهم الكمامات.



وكانت حملة مكبرة أشرف عليها العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامه لمرورالقليوبية قامت بعمل مجموعة من الأكمنة فى شوارع العاصمة بنها أمام محطة السكة الحديد وعلى الطرق العامه لمتابعة تطبيق إجراءات ارتداء الكمامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وتوخى الحذر من العدوى.

وأسفرت الحملة عن سحب 200 رخص قيادة من سائقين لم يرتدوا الكمامه أثناء القياده ، كما تم توقيع غرامات فورية على عدد 150 مواطنا لمخالفتهم القرار.



من جانبها أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب الخلافات المالية بعد توقيع الكشف الطبى عليه وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



من جانبها أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب الخلافات المالية بعد توقيع الكشف الطبى عليه وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان يفيد تلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين بشارع المرجوشى بمنطقة بهتيم التابعة لدائرة القسم وأسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر.





تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير البحث الجنائى وعلى الفور انتقل المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين لخلافات مالية بينهما قام الطرف الأول بالتعدى عليهم بمحل سكنهم الكائن بالشارع وأسفرت المشاجرة عن مصرع "أحمد م ع س" بطعنات متفرقة بالجسد وإصابة شخص من الطرف الآخر تم نقله لمستشفى ناصر العام.





وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد ا أ" 24 عاما وتم ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة لخلافات مالية بينهم وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

