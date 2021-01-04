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رياضة

إنجاز جديد.. ضم التايكوندو رسميًا الى رياضات المدارس واحتساب نسب الحافز للطلاب

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:49 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تلقي عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خطاب الموافقة النهائية لضم التايكوندو في بطولات وزارة التربية و التعليم لمرحلة إعدادي خلال هذا الموسم ٢١/٢٠ و المقرر عقدها في مارس ٢٠٢١ و من بعد ضمها للمرحلة الثانوية للعام ٢٢/٢١ مع إضافة مسابقات البومزا  أيضا كسابقة من نوعها لنشاط بطولات المدارس مع استحقاق الطلبة الفائزة لنسب الحافز الرياضي لمرحلة الإعدادي و الثانوي.

وسوف تتوفر كافة الشروط و التعليمات بمدريات التربية و التعليم المختلفة بدءا من ١٠ يناير ٢٠٢١

وقام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتوجيه الشكر و التهنئة لعمرو سليم علي المجهود الذي بذله لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي و الذي بدأه عام ٢٠١٨ بإضافة التايكوندو ضمن مسابقات أولمبياد الطفل بالمدارس.

و من المتوقع ان يؤدي هذا الإنجاز الجديد وغير المسبوق الي زيادة اعداد الممارسين لرياضة التايكوندو منذ الصغر و إعطاء فرصة للمتفوقين رياضيا في الحصول علي درجات الحافز في مرحلتين مختلفتين من مراحل التعليم الأساسية و التنافس في نوعين مختلفين من مسابقات الكروجي و البومزا و نشر نشاط البومزا بشكل كبير بالإضافة الي فتح مجالات جديدة للمدربين للتدريب في المدارس المصرية.

ومن ناحيته وجه عمرو سليم الشكر و التقدير الي الدكتورة إيمان حسن رئيس الادارة المركزية للشؤون الطلابية بوزارة التربية و التعليم لما قدمته من إهتمام و مجهود لضم التايكوندو للرياضات الأساسية في بطولات المدارس كما وجه شكره لمجلس ادارة الاتحاد و لمسئولي اللجان المختلفة بالاتحاد لدعمهم الدائم و بذلهم كل الجهد لتحقيق الخطط الموضوعة لانتشار و رقي التايكوندو في مصر.
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