إنجاز جديد.. ضم التايكوندو رسميًا الى رياضات المدارس واحتساب نسب الحافز للطلاب

تلقي عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خطاب الموافقة النهائية لضم التايكوندو في بطولات وزارة التربية و التعليم لمرحلة إعدادي خلال هذا الموسم ٢١/٢٠ و المقرر عقدها في مارس ٢٠٢١ و من بعد ضمها للمرحلة الثانوية للعام ٢٢/٢١ مع إضافة مسابقات البومزا أيضا كسابقة من نوعها لنشاط بطولات المدارس مع استحقاق الطلبة الفائزة لنسب الحافز الرياضي لمرحلة الإعدادي و الثانوي.
وسوف تتوفر كافة الشروط و التعليمات بمدريات التربية و التعليم المختلفة بدءا من ١٠ يناير ٢٠٢١
وقام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتوجيه الشكر و التهنئة لعمرو سليم علي المجهود الذي بذله لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي و الذي بدأه عام ٢٠١٨ بإضافة التايكوندو ضمن مسابقات أولمبياد الطفل بالمدارس.
و من المتوقع ان يؤدي هذا الإنجاز الجديد وغير المسبوق الي زيادة اعداد الممارسين لرياضة التايكوندو منذ الصغر و إعطاء فرصة للمتفوقين رياضيا في الحصول علي درجات الحافز في مرحلتين مختلفتين من مراحل التعليم الأساسية و التنافس في نوعين مختلفين من مسابقات الكروجي و البومزا و نشر نشاط البومزا بشكل كبير بالإضافة الي فتح مجالات جديدة للمدربين للتدريب في المدارس المصرية.
ومن ناحيته وجه عمرو سليم الشكر و التقدير الي الدكتورة إيمان حسن رئيس الادارة المركزية للشؤون الطلابية بوزارة التربية و التعليم لما قدمته من إهتمام و مجهود لضم التايكوندو للرياضات الأساسية في بطولات المدارس كما وجه شكره لمجلس ادارة الاتحاد و لمسئولي اللجان المختلفة بالاتحاد لدعمهم الدائم و بذلهم كل الجهد لتحقيق الخطط الموضوعة لانتشار و رقي التايكوندو في مصر.